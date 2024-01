Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Häusliche Gewalt in Hannover-List. 33-Jähriger tritt seine Ex-Partnerin in der Öffentlichkeit. Die Polizei sucht Zeugen.

Hannover (ots)

Am Sonntagmorgen, 14.01.2024, hat sich im hannoverschen Stadtteil List ein öffentlicher Fall häuslicher Gewalt ereignet. Der Täter hatte seine 40-jährige Ex-Partnerin dabei an ihren Haaren zu Boden gerissen und sie mehrfach gegen den Kopf getreten.

Gegen 08:35 Uhr war die Frau mit ihrem Auto unterwegs, um ihren Ex-Partner zum Hauptbahnhof Hannover zu bringen. Auf dem Weg dorthin ist ihr Pkw im Wittekamp liegen geblieben und der Mann musste seinen Weg mit der Stadtbahn fortsetzen. Zunächst ging der 33-Jährige zur Bahn, wobei er die Frau im Weggehen noch beleidigte. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück und ging sie körperlich an. Mit einem Riss an ihren Haaren brachte er die Frau zu Boden und trat sie, dort liegend, mehrfach gegen den Kopf. Der Zug an den Haaren der 40-Jährigen war derart stark, dass ihr ein ganzes Büschel davon herausgerissen wurde.

Die Hannoveranerin alarmierte selbst die Polizei. Durch den Angriff erlitt sie leichte Verletzungen, welche von der Besatzung eines hinzugezogenen Rettungswagens vor Ort medizinisch versorgt wurden.

Das Polizeikommissariat Hannover-Lahe ermittelt gegen den Tatverdächtigen wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen, die zur Aufklärung der Tat sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich bei der benannten Dienststelle unter Telefon 0511/109-3315 zu melden.

