Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Unbekannte Person fasst siebenjährigem Mädchen in Hannover-List von hinten an den Hals und hält es fest.

Hannover (ots)

Am Montagmittag hat eine bislang unbekannte Person im hannoverschen Stadtteil List einem siebenjährigen Mädchen von hinten an den Hals gegriffen, um es festzuhalten. Das Mädchen konnte sich losreißen. Die Intention der Person bleibt unklar.

Die Polizeiinspektion Hannover ermittelt wegen versuchter Freiheitsberaubung. Den bisherigen Erkenntnissen nach hat am Montagmittag, 15.01.2024, zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr, eine unbekannte Person einem unbegleiteten, siebenjährigen Mädchen vor dem Haupteingang eines Krankenhauses in der List von hinten an den Hals gefasst und es auf diese Weise festhalten wollen. Das Mädchen konnte sich jedoch losreißen. Nachdem die unbekannte Person das Mädchen noch einige Meter verfolgte, verschwand sie in unbekannter Richtung. Die Person trug eine Kapuze und einen schwarzen Schal vor dem Mund. Das Mädchen konnte das Geschlecht daher nicht konkret benennen, vermutet aber, dass es sich um einen Mann handelte.

Die Person war circa 1,75 Meter groß und hatte ein jugendliches Erscheinungsbild. Sie trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke, schwarze Handschuhe und schwarze Schuhe.

Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder der unbekannten Person geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hannover unter der Telefonnummer 0511 / 109 - 2717 zu melden. / haa, mini

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell