POL-H: Nachtragsmeldung: Vermisster 17-Jähriger aus Linden-Süd ist wieder da

Hannover (ots) - Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei am Montag, 15.01.2024, den Start der Rodungsarbeiten im Vorfeld des Südschnellweg-Ausbaus in der hannoverschen Leinemasch begleitet. Seit den frühen Morgenstunden zeigte die Polizei Präsenz und sprach zahlreiche Personen, die gegen die Ausbaupläne demonstrierten, an. Erste Baumbesetzer ...

mehr