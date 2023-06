Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschaftlicher Ladendiebstahl

Northeim (ots)

Northeim, Rückingsallee

Montag, 26.06.2023, 13:35 Uhr

NORTHEIM(da) - Wegen gemeinschaftlichen Ladendiebstahls werden sich eine 29-jährige Northeimerin und ihr 25-jähriger Lebensgefährte verantworten müssen. Die beiden wurden am gestrigen Mittag gegen 13:35 Uhr durch einen Ladendetektiv dabei beobachtet, wie sie in einem Einzelhandelsgeschäft in der Rückingsallee mehrere Artikel in einem mitgeführten Kinderwagen versteckten, an der Kasse aber nur Waren aus ihrem Einkaufskorb bezahlten. Nach erfolgter Identitätsfeststellung wurden beide Personen wieder entlassen, das Kaufhaus sprach ein Hausverbot aus.

