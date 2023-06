POL-NOM: Fahrkartenautomaten angegangen - Drei Täter festgenommen

Uslar (ots) - USLAR-DINKELHAUSEN (ke) Bergstraße, 23.06.2023 zwischen 02:00 Uhr und 08:00 Uhr Unbekannte Täter beschädigten ein Zaunelement des Gartenzaunes und den dahinterstehenden schwarzen PKW-Ford Tourneo Custom eines 34-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 450 EUR. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr