Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Grünkraut

Unfallflucht

Nach einem Spiegelstreifer am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Ritteln und Schlier ist einer der Beteiligten weitergefahren, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 300 Euro zu kümmern. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Unfallflucht und bittet unter Tel. 0751/803-3333 um sachdienliche Hinweise.

Baienfurt

Einbruch in Getränkemarkt

In einen Getränkemarkt in der Niederbieger Straße hat am frühen Donnerstagmorgen ein bislang unbekannter Täter eingebrochen. Der Unbekannte warf zwischen 2.30 und 2.45 Uhr mit einem Gullydeckel eine Glastüre ein und gelangte so in das Objekt. Dort durchsuchte er die Räumlichkeiten und entwendete nach jetzigem Stand Bargeld und eine größere Menge Zigarettenstangen und -schachteln. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen des Einbruchs und bittet mögliche Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Unfallflucht

Wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei nach einem Unfall am Donnerstagabend gegen 18.15 Uhr im Heurenbacher Weg. Beim Abbiegen von der Steinacher Straße in den Heurenbacher Weg prallte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw. Zeugenangaben zufolge setzte er danach sein Fahrzeug zurück und fuhr davon, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Nachdem das Fahrzeugkennzeichen bekannt ist, dürfte eine Strafanzeige wegen Unfallflucht demnächst die Festtagsstimmung des noch zu ermittelnden Unfallverantwortlichen trüben.

Bad Waldsee

Zwei Fahrzeuge nach Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 16.000 Euro und zwei Fahrzeuge, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag gegen 17.30 Uhr in der Wolfegger Straße. Die 55-jährige Lenkerin eines Ford wollte von der Richard-Wagner-Straße in die Wolfegger Straße einbiegen und übersah dabei einen in stadtauswärtiger Richtung fahrenden und vorfahrtsberechtigten Audi. Bei der folgenden Kollision wurden nach derzeitigem Stand weder die 55-Jährige noch der 64-jährige Audi-Fahrer verletzt.

Wangen/Achberg

Unter Drogen stehender Verkehrsteilnehmer fällt erneut mehrmals auf

Ein 35-Jähriger, dem die Polizei Wangen am Montag vergangener Woche bereits am Morgen nach einem Verkehrsunfall in der Wangener Innenstadt die Weiterfahrt untersagt hatte (wir berichteten), ist am selben Abend erneut aufgefallen. Hierbei wurde dieser anhand einer Zeugenaussage als Fahrzeugführer identifiziert, weswegen er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Anzeige gelangt. Der Mann wurde zudem am Dienstag gegen 18 Uhr am Steuer seines Wagens bei Achberg von einer Polizeistreife kontrolliert und stand abermals unter deutlichem Einfluss von Betäubungsmittel. Eine erneute Blutentnahme war die Folge. Ein Richter ordnete die Durchsuchung des Fahrzeugs des 35-Jährigen an. Dort fanden die Polizisten mehrere Dutzend Schmerzpflaster mit Opioiden sowie gefälschte Medikamenten-Rezepte und Fixerbesteck. Beim 41-jährigen Beifahrer konnten die Beamten ein rezeptpflichtiges Medikament sicherstellen, für welches der Mann kein Rezept vorweisen konnte. Beide Personen gelangen bei der Staatsanwaltschaft Ravensburg wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln, Handel mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge sowie Urkundenfälschung zu Anzeige.

Wangen

Unter Drogeneinwirkung zur Polizei gefahren

Offenbar unbelehrbar scheint ein 30-Jähriger zu sein, der am Donnerstagnachmittag mit seinem Fahrzeug zum Polizeirevier Wagen gefahren ist. Als er dort ein Dokument abholen wollte, stellten die Beamten fest, dass der Mann augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitten stand. Ein entsprechender Vortest bestätigte die Vermutung, woraufhin dem 30-Jährigen im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Die Abläufe kannte der Mann bereits, da er schon am vergangenen Freitagabend im Stadtgebiet als Pkw-Lenker kontrolliert und dort ebenfalls eine Beeinträchtigung durch Drogen festgestellt worden war. Entsprechende Anzeigen sind die Folge, ebenso wird die Fahrerlaubnisbehörde wohl seine charakterliche Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen prüfen müssen.

Wangen

Einbruch in Kiosk

Mindestens zwei bislang unbekannte Täter haben am frühen Donnerstagmorgen gegen 2.30 Uhr in einen Kiosk in der Bahnhofstraße eingebrochen. Die Unbekannten warfen mit Pflastersteinen eine Glasscheibe ein und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten den Gastraum sowie die Küche und entwendeten Bargeld. Danach versprühten sie den bisherigen Erkenntnissen zufolge den Inhalt eines Feuerlöschers in den Räumen. Das Polizeirevier Wangen ermittelt wegen des Einbruchs und bittet Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben können, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Wangen

Nach Körperverletzung Anfang des Jahres Geschädigten und Zeugen gesucht

Im Rahmen anderweitiger Ermittlungen ist dem Polizeirevier Wangen aktuell ein Vorfall bekannt geworden, der sich bereits am 31.01.23 ereignet hat und zu welchem die Beamten nun Zeugen suchen. An besagtem Datum kam es kurz nach 20 Uhr an der Ecke Klosterbergstraße/Webergasse offenbar zu einem Körperverletzungsdelikt, bei dem vier Tatverdächtige auf einen bislang unbekannten Mann eingeschlagen und im weiteren Tatverlauf auch eingetreten haben. Nach bisherigem Stand ist seinerzeit keine Polizei hinzugerufen oder der Vorfall später angezeigt worden. Es ist daher nicht bekannt, ob und wie schwer die Person möglicherweise verletzt wurde. Das Polizeirevier Wangen sucht nun nach weiteren Zeugen der Tat und insbesondere nach dem Geschädigten. Sie werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 zu melden.

Leutkirch

Unfall fordert Sachschaden

Einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagabend kurz vor 20.30 Uhr bei Herlazhofen. Die 58-jährige Lenkerin eines Renault wollte auf der Dorfstraße fahrend die L 319 in Richtung Leutkirch überqueren und übersah dabei den von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Toyota eines 25-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde nach jetzigem Stand niemand.

