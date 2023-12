Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Uneinsichtiger Randalierer in Gewahrsam

Weil er in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mehrfach mit seiner Mitbewohnerin Streit suchte und dieser dabei auch gedroht haben soll, musste ein 25-Jähriger die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Friedrichshafen verbringen. Er hatte zunächst gegen 22.30 Uhr in der gemeinsamen Wohnung in der Hans-Schnitzler-Straße randaliert und die Wohnungstüre eingetreten, woraufhin die Polizei das erste Mal auf den Plan gerufen wurde. Nachdem die Gemüter zunächst beruhigt werden konnten, ließ der zweite Einsatz nur kurz auf sich warten. Kurz nach Mitternacht kam es erneut zur Auseinandersetzung, woraufhin der 25-Jährige von den Beamten in Gewahrsam genommen wurde. Neben strafrechtlichen Folgen erwartet den Mann nun auch eine Kostenrechnung für die eher unfreiwillige Übernachtung bei der Polizei.

Friedrichshafen

Auto zerkratzt - Zeugen gesucht

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 14.30 Uhr und 16.30 Uhr einen in der Katharinenstraße geparkten Skoda an der Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen. Hinweise etwaiger Zeugen der offenbar mutwilligen Tat, bei der rund 1.000 Euro Sachschaden entstand, nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Immenstaad

Auto mutwillig beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Mutmaßlich durch einen Tritt oder einen Faustschlag hat ein Unbekannter zwischen Mittwochvormittag und Donnerstagnachmittag einen auf dem Parkplatz entlang des Kapellenwegs abgestellten VW Polo beschädigt. Durch die Eindellung oberhalb der hinteren Tür auf der Beifahrerseite dürften mehrere hundert Euro Sachschaden entstanden sein. Hinweise etwaiger Zeugen, die in diesem Bereich Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07545/1700 beim Polizeiposten Immenstaad zu melden.

Friedrichshafen-Ailingen

Einbruch

Ein Unbekannter hat sich in der Zeit zwischen Dienstagnachmittag und Donnerstagabend gewaltsam Zutritt in das "Roncalli-Haus" in der Ittenhauser Straße verschafft. Der Einbrecher hebelte ein Fenster auf und richtete dabei Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Gestohlen wurde den bisherigen Erkenntnissen zufolge nichts. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise zu Tat oder Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Oberteuringen

Zusammenstoß im Kreuzungsbereich fordert Sachschaden

Auf rund 18.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, der am Donnerstag gegen 14.45 Uhr bei einer wuchtigen Kollision zweier Autos in Neuhaus entstand. Ein 57-jähriger Autofahrer wollte die Bundesstraße von der Ziegelmüllerstraße in die Teuringer Straße überqueren. Aufgrund eines auf dem Abbiegestreifen verkehrsbedingt stehenden Lastwagens erkannte er den Audi einer in Richtung Ravensburg fahrenden 34-Jährigen nicht. Bei dem folgenden Zusammenstoß der Autos wurde glücklicherweise niemand verletzt.

Überlingen

Rollerfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat sich ein 59 Jahre alter Motorroller-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 12.45 Uhr in der Kreuzung oberhalb des "Auerbuckels" zugezogen. Eine 65-jährige Toyota-Lenkerin befuhr die St-Ulrich-Straße aus Richtung der Hitzlerstraße kommend und bog nach rechts ab. Dabei übersah sie den von links aus der St-Johann-Straße kommenden Vorfahrtsberechtigten auf seinem Zweirad. Dieser bremste und wich nach links aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern, und stürzte dabei. Ein Rettungsdienst brachte den 59-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. An seinem Motorroller dürfte Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro entstanden sein.

