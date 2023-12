Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Von einem Kleintransporter beim Rückwärtsfahren übersehen wurde eine 42-jährige Fußgängerin am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr in der Georg-Zimmerer-Straße. Der 24-jährige Fahrzeuglenker wollte an einer Bushaltebucht rückwärts rangieren und übersah dabei die Frau, die hinter seinem Wagen die Straße querte. Durch den folgenden Anstoß stürzte die 42-Jährige und verletzte sich dabei leicht. Sie wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Krauchenwies

Sachschaden nach Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 20.000 entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag gegen 10.45 Uhr in der Linzgaustraße. Ein 63-jähriger Skoda-Fahrer übersah offenbar beim Einfahren von der Walder Straße in die Linzgaustraße eine in Richtung Bittelschieß fahrende und vorfahrtsberechtigte 45-jährige Audi-Lenkerin. Durch die folgende Kollision wurde der Audi so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Besatzung eines vorsorglich alarmierten Rettungswagens kümmerte sich um die 45-Jährige, die nach jetzigem Stand aber unverletzt blieb.

Neufra

Kupferrohre an Kapelle gestohlen

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochvormittag entwendeten unbekannte Täter an der Hochbergkapelle drei Kupferfallrohre der Regenrinnen. Die jeweils etwa drei Meter langen Teilstücke wurden mutmaßlich ausgebaut, um sie als Altmetall zu Geld zu machen. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen des Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern unter Tel. 07574/921687.

Bad Saulgau / Stetten a.k.M.

Bargeld aus Discounter-Kassen gestohlen

Gleich in zwei Lebensmitteldiscountern wurde am Mittwochabend sowie am Donnerstagvormittag Geld aus den Kassen gestohlen. Kurz nach 19.30 Uhr brach ein Unbekannter in einem unbeobachteten Moment die Kasse in einer Filiale in der Fuchsgasse in Bad Saulgau auf, entwendete das darin befindliche Bargeld und verließ anschließend die Filiale. Gegen 11.40 Uhr öffnete ein Täter bei günstiger Gelegenheit die Kasse einer Filiale in der Lagerstraße in Stetten am kalten Markt und ergriff von dort ebenfalls die Flucht mit dem Bargeld. Der Unbekannte wird in beiden Fällen als etwa 170 bis 180 cm groß, schlank und zwischen 30 und 35 Jahre alt beschrieben. Er hat eine spitze Gesichtsform und dunkle, braune, leicht gewellte kurze Haare. In beiden Fällen trug er eine olivgrüne Cargohose, eine dunkle oder schwarze Jacke und mutmaßlich schwarze Turnschuhe. Die Polizei schließt einen Tatzusammenhang aufgrund der Beschreibungen des Mannes nicht aus. Hinweise nehmen die jeweiligen Polizeidienststellen in Bad Saulgau (Tel. 07581/4820) sowie Stetten a.k.M. (Tel. 07573/815) entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell