POL-MTK: Toilettenhäuschen in Eddersheim bei Brand beschädigt +++ Verstöße bei Verkehrskontrollen aufgedeckt +++ Kraftradfahrer bei Unfall verletzt

1. Toilettenhäuschen bei Brand beschädigt, Hattersheim am Main, Eddersheim, Am Weißen Stein, bis Mittwoch, 22.11.2023, 10:42 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro haben unbekannte Täter bis Mittwochvormittag auf einem Hattersheimer Friedhof verursacht. Wohl in der Nacht zum Mittwoch betraten die Täter das Friedhofsgelände "Am Weißen Stein" im Ortsteil Eddersheim und hielten sich in den öffentlichen Toiletten auf, wo sie ein Gerät zur Trocknung der Hände in Brand setzten. Hiernach flüchteten die bislang unbekannten Täter in unbekannte Richtung. Am nächsten Vormittag wurde der Schaden an dem Toilettenhäuschen entdeckt und der Polizei gemeldet.

Diese ermittelt nun wegen einer vorsätzlichen Tat und bittet um sachdienliche Hinwiese, die von der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 entgegengenommen werden.

2. Einbrüche in Gartenkolonie,

Sulzbach (Taunus), Eschborner Straße, Sossenheimer Weg, bis Mittwoch, 22.11.2023

(jn)In Sulzbach waren unbekannte Täter im Tatzeitraum bis Mittwoch in einer Gartenkolonie zugange. Derzeit ist noch unklar, was die Täter entwendeten und wieviele Gartenhütten aufgebrochen wurden. Ersten Erkenntnissen nach öffneten die Diebe gewaltsam mehrere Gartenhütten in der Kleingartenanlage im Bereich Eschborner Straße / Sossenheimer Weg und stahlen unter anderem Gartengeräte. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit noch unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0.

3. Kurzer Zeitraum reicht Langfingern,

Eschborn, Ginnheimer Straße, Mittwoch, 22.11.2023, 16:30 Uhr bis 17:15 Uhr

(jn)Aus einem VW wurden am Mittwochabend in Eschborn ein Laptop sowie weitere Wertgegenstände gestohlen. Zwischen 16:30 Uhr und 17:15 Uhr öffneten die Diebe das Fahrzeug in der Ginnheimer Straße auf unbekannte Art und Weise und schnappten sich den Laptop samt Tasche sowie einen Geldbeutel. Mit dem Diebesgut gelang den Unbekannten die Flucht.

Zeuginnen oder Zeugen, die innerhalbe der 45 Minuten verdächtige Wahrnehmungen in der Ginnheimer Straße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 bei der Eschborner Polizei zu melden.

4. Katalysatoren-Diebe machen Beute,

Hattersheim am Main, Herderstraße, Freitag, 17.11.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 23.11.2023, 05:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter haben in den vergangenen Tagen in Hattersheim den Katalysator eines Pkw abgeschnitten und gestohlen. Im Tatzeitraum zwischen Freitagnachmittag und Donnerstagmorgen näherten sich die "Kat-Diebe" dem Fahrzeug in der Herderstraße und trennten gewaltsam das Fahrzeugteil vom Pkw ab, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro entstand. Anschließend flüchteten der oder die Täter unerkannt mit der Beute.

Hinweise nimmt die Hofheimer Ermittlungsgruppe unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Verstöße bei stationsübergreifenden Kontrollen aufgedeckt, Flörsheim, Opelbrücke, Liederbach, Bundesstraße 8, Mittwoch, 22.11.2023

(jn)Polizisten aus dem Main-Taunus-Kreis haben am Mittwoch bei Flörsheim und Liederbach Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer kontrolliert und dabei ein besonderes Augenmerk auf das Erkennen von Fahrzeugführern gesetzt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen standen. Zunächst wurden zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr etwa 20 Pkw samt deren Insassen auf der B 519 im Bereich der Opelbrücke in Flörsheim überprüft. Dabei wurde eine augenscheinlich von Drogen berauschte sowie eine weitere Person ohne Führerschein angehalten. Weitere Verfahren mussten wegen fehlender Ladungssicherung, Verstößen gegen das Kraftfahrzeug-Steuergesetz sowie wegen unversteuerter Zigarettenstangen eingeleitet werden, die in einem Fahrzeug aufgefunden wurden.

Im Verlauf der zweiten Kontrollstelle auf der B 8 bei Liederbach überprüften die Beatminnen und Beamten der Polizeistationen Eschborn, Flörsheim, Hofheim und Kelkheim bis etwa 01:00 Uhr rund 30 Fahrzeuge. Erneut wurde ein Autofahrer ertappt, der vor Fahrtantritt Drogen konsumiert hatte. Weiterhin gab es die notwendigen Konsequenzen für Autofahrer deren Lichter defekt waren bzw. die ein Kind nicht ordnungsgemäß gesichert hatten.

6. Zweiradfahrer übersehen - Krankenhaus, Hattersheim am Main, Rheinstraße, Mittwoch, 22.11.2023, 16:18 Uhr

(jn)Am Mittwochnachmittag ist ein 16-jähriger Motorradfahrer in Hattersheim von einem Pkw übersehen worden. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Jugendliche verletzte. Wie die Unfallaufnahme zeigte, befuhr der jugendliche Zweiradfahrer um 16:18 Uhr die Rheinstraße in Richtung Eddersheim. Auf Höhe der Hausnummer 72 beabsichtigte ein 27-jähriger Autofahrer aus Frankfurt zu wenden, indem er in eine Einfahrt fuhr und hiernach rückwärts wieder auf die Straße zurücksetzte. In diesem Kontext übersah er den herannahenden 16-Jährigen, der mit dem Pkw kollidierte, von seinem Kraftrad geschleudert und mit glücklicherweise lediglich leichteren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht wurde. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden, das Zweirad war jedoch nicht mehr fahrbereit. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

