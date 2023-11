PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Herumgepöbelt und später im Gewahrsam Widerstand geleistet +++ Autofahrer von Unbekanntem angegangen +++ Auseinandersetzung in Bar +++ Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt

Hofheim (ots)

1. Herumgepöbelt und später im Gewahrsam Widerstand geleistet, Hochheim, Flörsheimer Straße, 17.11.2023, ab 19.20 Uhr,

(pl)Für einen pöbelnden 32-jährigen Mann endete der Freitag im Polizeigewahrsam. Gegen 19.20 Uhr wurde der Polizei ein Mann gemeldet, der im Bereich der Flörsheimer Straße in Hochheim mehrere Passanten anpöbeln würde. Als die Einsatzkräfte den 32-Jährigen antrafen, schrie dieser lautstark herum und beruhigte sich nicht. Der erheblich alkoholisierte Mann wurde zur Verhinderung von Straftaten in Polizeigewahrsam genommen, wo er dann in der Zelle randalierte und einen Polizeibeamten angriff. Er muss sich nun wegen seines Verhaltens in entsprechenden Ermittlungsverfahren verantworten.

2. Autofahrer von Unbekanntem angegangen, Hofheim, Chinonplatz, 18.11.2023, 19.25 Uhr,

(pl)Am Samstagabend wurde auf dem Gelände eines Einkaufszentrums am Chinonplatz in Hofheim ein 58-jähriger Autofahrer von einem unbekannten Täter angegangen. Der Geschädigte wollte gegen 19.25 Uhr sein Auto umparken, als er währenddessen von einem Mann durch das geöffnete Autofenster hindurch angesprochen und angespuckt worden sei. Anschließend habe der Unbekannte ein Pfefferspray hervorgeholt und dieses in Richtung des 58-Jährigen gehalten. Einen Angriff habe der Autofahrer durch das Schließen des Fensters jedoch verhindern können. Der Angreifer, welcher in Begleitung eines weiteren Mannes war, wurde als ca. 2,00 Meter groß und mit dunklen kurzen Haaren beschrieben. Getragen habe er eine dunkle Winterjacke, eine helle Jeans und weiße Sneakers. Der Begleiter soll etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Auseinandersetzung in Bar,

Kelkheim, Bahnstraße, 18.11.2023, 03.55 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Samstag kam es in einer Bar in der Bahnstraße in Kelkheim zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Ein 34-Jähriger war um kurz vor 04.00 Uhr in der Bar mit einem unbekannten Mann aneinandergeraten. Hierbei habe der Unbekannte seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht geschlagen und Verletzungen zugefügt. Der unbekannte Angreifer wurde von dem Verletzten als ca. 30 Jahre alt, kräftig und mit schwarzen kurzen Haaren beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

4. Briefkasten mittels Feuerwerkskörper beschädigt, Kelkheim, Breslauer Straße, 17.11.2023, 22.30 Uhr,

(pl)In der Breslauer Straße beschädigten drei Unbekannte am Freitagabend mittels eines Feuerwerkskörpers einen Briefkasten in der Breslauer Straße in Kelkheim. Das Trio zündete gegen 22.30 Uhr einen Böller im Briefkasten und rannte anschließend in Richtung Görlitzer Straße davon. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-0 entgegen.

5. Werkzeug und Laptop aus Transporter gestohlen, Hofheim, Wallau, Am Kleeplacken, 19.11.2023, 18.00 Uhr bis 20.50 Uhr,

(pl)Diebe haben am Sonntagabend in Wallau aus einem in der Straße "Am Kleeplacken" geparkten VW Transporter einen Laptop und Werkzeug entwendet. Die Täter drangen zwischen 18.00 Uhr und 20.50 Uhr auf bislang unbekannte Weise in den Innenraum des Fahrzeugs ein und ließen anschließend die Gegenstände im Gesamtwert von rund 2.500 Euro mitgehen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

6. An geparktem Pkw zu schaffen gemacht, Bad Soden, Egmontstraße, 19.11.2023, 21.55 Uhr,

(pl)Am Sonntagabend hatte sich ein Mann in der Egmontstraße in Bad Soden an einem geparkten BMW zu schaffen gemacht. Der Täter, welcher es augenscheinlich auf die Scheinwerfer des Fahrzeugs abgesehen hatte, wurde jedoch gegen 21.55 Uhr von einem Zeugen gestört und ergriff daraufhin unverrichteter Dinge die Flucht. Der Flüchtende wurde als ca. 1,70-1,75 Meter groß mit kurzen schwarzen Haaren und einem Dreitagebart beschrieben. Getragen habe er einen weißen Pullover, eine graue Jogginghose, eine Umhängetasche und Turnschuhe. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

7. Fußgängerin bei Zusammenstoß mit Auto verletzt, Hofheim, Diedenbergen, Casteller Straße, 18.11.2023, 19.15 Uhr,

(pl)Eine 45-jährige Fußgängerin wurde am Samstagabend in der Casteller Straße in Diedenbergen beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Die Fußgängerin überquerte gegen 19.15 Uhr auf einem Zebrastreifen die Fahrbahn, als sie von dem Pkw eines 67-jährigen Autofahrers erfasst wurde. Hierbei erlitt die 45-Jährige Verletzungen aufgrund derer sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell