POL-MTK: Seniorin setzte sich erfolgreich gegen Handtaschendieb zur Wehr +++ Stark alkoholisierter Falschfahrer kommt Polizei entgegen +++ Verkehrstage Ost

1. 82-Jährige wehrt sich gegen Handtaschendieb, Eschborn, Niederhöchstadt, Langer Weg, Sonntag, 12.11.2023, 18:30 Uhr

(jn)Bereits am Sonntagabend hat im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt ein unbekannter Mann versucht, einer Seniorin aus Schwalbach die Handtasche zu entreißen. Um 18:30 Uhr sei die Geschädigte im Bereich des Spielplatzes am "Langer Weg" auf dem Weg zu ihrem Pkw gewesen, als sie einen auffällig kleinen Mann hinter sich bemerkte. Dieser habe nach ihrer über die Schulter gehängten Handtasche gegriffen und versucht, diese an sich zu reißen. Daraufhin nahm die 82-jährige Frau ihren Gehstock zu Hilfe und setzte sich handfest zur Wehr, wobei sie zu Boden stürzte. Aufgrund ihrer vehementen Verteidigung ließ der Dieb von der Beute ab und flüchtete unerkannt mit leeren Händen. Die Geschädigte, die bei dem Vorfall leicht verletzt wurde, fuhr daraufhin nach Hause und alarmierte später die Polizei über einen Familienangehörigen.

Der Täter soll etwa 1,60 bis 1,70 Meter groß gewesen sein und soll eine tänzelnde Gangart gehabt haben. Zudem hatte er seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Hinweise zu der Tat erbittet die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0.

2. Stark alkoholisierter Falschfahrer kommt Polizei entgegen, Sulzbach (Taunus), Landesstraße 3266, Bundesstraße 8, Donnerstag, 16.11.2023, 09:45 Uhr

(jn)Glücklicherweise glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagmorgen die volltrunkene Falschfahrt eines 55-jährigen Kronbergers bei Sulzbach. Um 09:45 Uhr befuhr eine Polizeistreife die L 3266, als ihnen kurz nach dem Wechsel von der B 8 auf die L 3266 ein Falschfahrer in einem VW entgegenkam. Ohne dass es zu einem denkbar verheerenden Schadensereignis kam, konnten die Beamten den Fahrer des VW ausbremsen und anhalten. Der Grund für das offensichtliche Fehlverhalten des 55-Jährigen dürfte in den knapp vier Promille zu finden sein, die ein Atemalkoholtest ergaben. Der Verkehrssünder wurde zur Polizeistation nach Eschborn gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und gleich mehrere Strafverfahren eingeleitet wurden.

3. Wertgegenstände aus Reihenhaus entwendet, Hochheim am Main, Stettiner Straße, bis Donnerstag, 16.11.2023, 17:00 Uhr

(jn)Im Zeitraum bis Donnerstag wurden in Hochheim Wertgegenstände aus einem Reihenhaus gestohlen. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise hatten sich der oder die Langfinger Zutritt zu dem Wohnhaus in der Stettiner Straße verschafft, wo sie einige Hundert Euro Bargeld sowie Schmuck entwendeten.

Hinweise zu der Tat bitte an die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0.

4. Lebensmittelautomat beschädigt,

Kelkheim-Eppenhain, Am Groborn, 16.11.2023, 22.55 Uhr,

(pl)Am Donnerstagabend fiel ein Lebensmittelautomat in Kelkheim-Eppenhain zwei Randalieren zum Opfer. Das Duo rüttelte gegen 22.55 Uhr an dem Automaten in der Straße "Am Groborn" und warf eine Glasflasche dagegen. Hierdurch fielen die im Automaten befindlichen Lebensmittel durcheinander und die Glastür wurde beschädigt. Die beiden Männer wurden als ca. 30 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß und mit dunklen Jacken bekleidet beschrieben. Hinweise nimmt die Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06174) 9266-0 entgegen.

5. Spielautomaten bei behördenübergreifender Kontrolle sichergestellt, Flörsheim am Main, Kapellenstraße, Grabenstraße, Donnerstag, 17.11.2023

(jn)Die Flörsheimer Polizei hat gestern gemeinsam mit der Stadtpolizei und dem Ordnungsamt der Stadt Flörsheim sowie einem Sachverständigen für Spielautomaten zwei Lokale hinsichtlich der Bekämpfung des illegalen Glücksspieles überprüft. Dabei wurden sie auch von Polizeibeamten des Hessischen Polizeipräsidiums Einsatz unterstützt. Bei der ersten Kontrolle in einer Bar in der Kapellenstraße fielen den geschulten Einsatzkräften sechs Automaten auf, die aufgrund des Verdachts des illegalen Glücksspieles sichergestellt und durch den Flörsheimer Bauhof abtransportiert wurden. Zudem wurde eine vierstellige Summe Bargeld aus den Automaten sichergestellt und Strafverfahren wegen des Verdachts des illegalen Glückspiels gemäß § 284 StGB eingeleitet. Im Verlauf einer weiteren Gaststättenkontrolle in der Grabenstraße gab es erfreulicherweise nichts zu beanstanden.

Aufgrund der wiederholten Feststellung entsprechender Glücksspiel-Verstöße sind sich alle beteiligten Behörden einig, auch zukünftig ein besonderes Augenmerk auf entsprechende Gaststätten zu legen.

6. Gemeinsam mit Ordnungsämtern kontrolliert, Schwalbach am Taunus, Sulzbach (Taunus), Eschborn, Donnerstag, 16.11.2023

(jn)Im Rahmen der "Verkehrstage Ost" hat die Polizei in Eschborn am Donnerstag gemeinsam mit den Ordnungsämtern aus Schwalbach, Sulzbach, Eschborn und Bad Soden mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Neben der allgemeinen Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen standen auch Fahrrädern im Fokus. So wurden Fahrräder im Bereich der Albert-Einstein-Schule in Schwalbach kontrolliert und sanktionslos mit Merkzetteln auf die Verstöße der meist jungen Radler hingewiesen. Ein Viertel der 160 überprüften Fahrräder gab Anlass für Beanstandungen. Im Verlauf der weiteren Verkehrskontrollen in Schwalbach, Sulzbach und Eschborn wurden bei widrigsten Wetterbedingungen etwa 20 Verstöße festgestellt und geahndet. In einem Fall musste einem Verkehrsteilnehmer die Weiterfahrt untersagt werden, da der TÜV bereits sechs Monate abgelaufen und das Fahrzeug in einem schlechten Zustand war.

7. Zwei Verletzte nach Fahrstreifenwechsel, Hofheim, Bundesautobahn 66, Donnerstag, 16.11.2023, 11:15 Uhr

(wie) Bei einem Verkehrsunfall nach einem Fahrstreifenwechsel sind am Donnerstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Ein 55-Jähriger aus Österreich befuhr mit einem BMW die A 66 in Richtung Wiesbaden auf dem mittleren der drei Fahrstreifen. Zwischen den Anschlussstellen Hofheim-Marxheim und Diedenbergen wechselte der Mann auf den linken Fahrstreifen und übersah hierbei offenbar den von hinten herannahenden VW eines 51-Jährigen aus Steinbach. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei die Fahrer verletzt wurden. Beide Verletzten brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. Die stark beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Sachschaden schätzt die Autobahnpolizei auf knapp 40.000 EUR.

8. Aktueller Blitzerreport des Main-Taunus-Kreises

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

