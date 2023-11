POL-MTK: Nachtrag zur Pressemitteilung vom Montag, den 13.11.2023: Schwerstverletzte Person nach Unfall verstorben

Hofheim (ots) - 1. Räuber in die Flucht geschlagen, Bad Soden am Taunus, Messer-Platz, Samstag, 11.11.2023, 21:30 Uhr (jn)Ein 16-Jähriger ist am Samstagabend in Bad Soden von zwei Jugendlichen überfallen worden, wobei er sich erfolgreich zur Wehr setzte. Den Angaben des Geschädigten zufolge, war er um 21:30 Uhr ...

