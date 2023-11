PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus für Samstag, 18.11.2023

Hofheim (ots)

Hofheim - Falsche Polizeibeamte

Am Freitagnachmittag kam es in Hofheim zu einem Betrugsversuch durch falsche Polizeibeamte. In mehreren Anrufen wurde versucht den 81-jährigen Geschädigten mit einer Geschichte um eine Einbrecherbande, um einen größeren Geldbetrag zu bringen. Zwischenzeitlich wurde durch den Geschädigten der Kontakt zur Polizei hergestellt. Bei einer fingierten Geldübergabe wurde dann der Geldabholer sowie drei weitere Beschuldigte im Nahbereich festgenommen. Zwei Beschuldigte, 19 und 30 Jahre alt, aus Frankfurt, wurden dem Haftrichter vorgeführt. Die beiden anderen Beschuldigten, 19 und 22 Jahre alt, ebenfalls aus Frankfurt, wurden entlassen.

Kelkheim - Wohnungseinbruch

Am Freitagabend kam es in Kelkheim, im Hallwielweg, zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Unbekannte Täter hebelten auf der Rückseite des Hauses an einem Kellerfenster, konnten aber nicht in das Objekt zu gelangen. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe vom ca. 500.- Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Polizei in Kelkheim unter der Rufnummer 06195-67490 in Verbindung zu setzen.

Hofheim - Verkehrsunfall

Am späten Freitagabend kam es in Hofheim Diedenbergen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 36-jährige Fußgängerin leicht verletzt wurde. Eine 61-jährige Fahrzeugführerin beabsichtigte mit ihrem Pkw aus ihrer Grundstückseinfahrt herauszufahren. Ihre Nachbarin vermutete, dass sie unter Alkoholeinfluss stehen würde und stellte sich vor den Pkw, um die Fahrt zu verhindern. Die 61-Jährige fuhr trotzdem an und schob die Nachbarin mit Schrittgeschwindigkeit vor sich her. Kurz darauf erreichten zwei Streifen die Örtlichkeit und konnten die Weiterfahrt endgültig unterbinden. Da ein Alkoholtest positiv ausfiel, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt. Die Nachbarin wurde durch ihr Eingreifen nur leicht am Knöchel verletzt.

