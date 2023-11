PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots)

Schwerer Verkehrsunfall mit Personenschaden in Bad Soden +++ Erfolgreicher Fahrraddieb in Bad Soden +++ Versuchter Einbruch in Pizzeria in Hofheim

1. Schwerer Verkehrsunfall,

Bad Soden a.T., Salinenstraße, 18.11.2023, 19:02 Uhr.

Am Samstag hat sich in den frühen Abendstunden ein Verkehrsunfall in Bad Soden a.T. zugetragen. Hierbei hielt ein Linienbus an einer Ersatzhaltestelle in der Salinenstraße und ließ Fahrgäste aussteigen. Ein Fahrgast beabsichtigte die Straße vor dem Bus zu überqueren. Ein an dem Bus vorbeifahrender PKW übersah die querende Fußgängerin und kollidierte mit dieser. Hierbei kam es zu Verletzungen der Fußgängerin. Sie wurde zwecks weiterer medizinischer Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

2. Einbrecher entwendet hochwertiges E-Mountainbike,

Bad Soden am Taunus OT Neuenhain, Hauptstraße, 18.11.2023 10:00 - 11:00 Uhr.

Ein bislang unbekannter Täter konnte sich mit einem Hebelwerkzeug Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus und somit zu den dortigen Kellerabteilen verschaffen. Auch die Tür eines Kellerabteils konnte dem Täter nicht standhalten, sodass der Einbrecher ein in dem Abteil abgestelltes E-Mountainbike entwenden konnte.

Die Polizeistation Eschborn erbittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06196/9695-0 zu melden.

3. Versuchter Einbruch in eine Pizzeria,

Hofheim a.T. OT Marxheim, Rheingaustraße, 19.11.2023, 04:31 Uhr.

Im Schutze der Nacht versuchte ein oder mehrere Täter durch die Haupteingangstür einer Pizzeria in das Innere zu gelangen. Dazu verbog und beschädigte man den Metalltürrahmen, scheiterte allerdings an der Tür und lies letztendlich davon ab. Es wurde nichts gestohlen und es entstand lediglich Sachschaden.

Die Kriminalpolizei in Sulzbach nimmt nun die Ermittlungen auf und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Sie ist unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 zu erreichen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell