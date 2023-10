POL-W: W Nächtlicher Polizeieinsatz in Wuppertal-Elberfeld

Wuppertal (ots) - Am 26.10.2023 gegen 19:25 Uhr kam es an der Straße Hofkamp in Wuppertal-Elberfeld zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Auf dem Gelände einer Tankstelle hatte sich ein offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befindlicher 30-jähriger Mann selbst angezündet. Durch Zeugen und eintreffende Polizeikräfte konnte das Feuer gelöscht werden. Der 30-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und ...

