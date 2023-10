Polizei Wuppertal

POL-W: W Vermisstensuche nach der 88-jährigen Erna A. - Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Wuppertal (ots)

Seit gestern Mittag (28.10.2023, 11:30 Uhr) wird die 88-jährige Erna A. aus Wuppertal vermisst. Zuletzt wurde sie an ihrer Wohnanschrift in Wuppertal-Heckinghausen gesehen. Die Vermisste ist circa 150 cm groß, hat kurze graue Haare und eine normale Statur. Sie ist mit einer hellen Sommerjacke (hellblau oder hellgrau), einer dunklen Jogginghose (blau oder schwarz) bekleidet, trägt Sandalen und führt einen Gehstock mit. Erna A. ist stak dement und leidet an einer Parkinsonerkrankung. Die Polizei bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 oder in dringenden Fällen unter der Notrufnummer 110 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell