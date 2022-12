Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: In der vergangenen Nacht wurde Feueralarm am Chemnitzer Hauptbahnhof ausgelöst

Chemnitz (ots)

Am 16. Dezember 2022 um 03:00 Uhr überprüften Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz eine Alarmauslösung am Hauptbahnhof in Chemnitz. In der Haupthalle konnte ein entleerter Feuerlöscher festgestellt werden, der vermutlich für die Alarmauslösung verantwortlich war. Aufgrund der Alarmauslösung kam auch die Feuerwehr Chemnitz mit 12 Einsatzfahrzeugen und 37 Kameraden zum Einsatz. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Chemnitz überprüften die Alarmauslösung und bestätigten, dass der Alarm missbräuchlich durch die Entleerung des Feuerlöschers ausgelöst wurde. Im Nahbereich vom Chemnitzer Hauptbahnhof konnten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz einen 59- jährigen deutschen Tatverdächtigen feststellen, der Schuhabdrücke im Löschpulver hinterlassen hatte. Bei dem Tatverdächtigen wurden außerdem mehrere Gegenstände ohne Eigentumsnachweis aufgefunden. Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Missbrauch von Notrufen ermittelt.

