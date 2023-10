Polizei Wuppertal

POL-W: W Raub am Karlsplatz - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots)

In der Nacht zum Freitag (27.10.2023) kam es gegen 01:15 Uhr am Karlsplatz in Wuppertal-Elberfeld zu einem Raubüberfall auf einen jungen Mann. Der 20-Jährige befand sich auf dem Platz, als er von einem ihm flüchtig bekannten Mann angegriffen wurde. Er spürte Tritte, fiel zu Boden und nahm dann mehrere Schläge wahr. Der Angreifer entnahm ihm die Geldbörse und das Mobiltelefon. Damit floh er zu Fuß in Richtung Hochstraße. Der Geschädigte trug bei dem Überfall mehrere Verletzungen davon. Der Flüchtige ist circa 20 Jahre alt, hat einen dunklen Zopf und eine korpulente Statur. Zur Tatzeit trug er einen weißen Pullover. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 zu melden. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell