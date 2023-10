Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Verkehrsrowdy wird durch Polizei gestellt; weitere Geschädigte gesucht

Pforzheim (ots)

Gefährdet worden sind am Montagnachmittag mehrere Verkehrsteilnehmer durch einen rücksichtlos fahrenden Fordlenker.

Durch eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Pforzheim-Nord konnte am Montag, gegen 17:45 Uhr, ein blauer Ford beobachtet werden, welcher in der Hohenzollernstraße mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit mehrere Pkw über die Busspur überholte. Am Ende der Busspur erzwang der Fordlenker sodann mittels Hupen das Wiedereinscheren in die Fahrbahn. Im weiteren Verlauf fuhr der Fahrer des Ford auf der Königsbacher Landstraße einem Porsche sehr dicht auf. Auf der Landstraße in Fahrtrichtung Ispringen scherte der Fahrer in einer Kurve aus und beabsichtigte den Porsche zu überholen. Aufgrund von Gegenverkehr musste der Mann den Überholvorgang jedoch abbrechen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Den Polizeibeamten gelang es schließlich den Mann am Ortseingang von Ispringen anzuhalten und einer polizeilichen Kontrolle zu unterziehen. Hierbei konnte der 30-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Polizei bittet Personen, insbesondere diejenigen Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Fordlenkers gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

