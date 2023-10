Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - Mehrere Anhänger beschädigt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Neulingen (ots)

In den zurückliegenden Wochen haben Unbekannte in Göbrichen an mindestens fünf Anhängern die Reifen zerstört.

Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten der oder die Täter im Zeitraum zwischen Freitag, 01.09.2023 und Montag, 16.10.2023 mit einem spitzen Gegenstand, einen in der Talblickstraße abgestellten Anhänger. Alle Reifen waren zerstochen. Im Verlauf der Ermittlungen bemerkten die Polizeibeamten dann weitere vier Anhänger, welche ebenfalls in der Talblickstraße abgestellt und beschädigt worden waren.

Die Polizei bittet die Besitzer der Anhänger und auch unabhängige Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Pforzheim-Nord unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell