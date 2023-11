PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Betrug via SMS - sensible Kontodaten übermittelt +++ Unfall mit verletztem Autofahrer in Hofheim +++ SUV flüchtet nach Unfall in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Betrügerischer SMS auf den Leim gegangen, Kelkheim, Freitag, 17.11.2023

(fh)Am vergangenen Freitag folgte ein Mann aus Kelkheim den Anweisungen einer betrügerischen SMS und wurde so um mehrere Tausend Euro gebracht. Der Geschädigte erhielt eine Kurznachricht seiner vermeintlichen Hausbank, in welcher er aufgefordert wurde, sein TAN-Verfahren zu aktualisieren. Der SMS war ein Internetlink beigefügt, welchen der Kelkheimer nichtsahnend anklickte und im weiteren Verlauf den Anweisungen einer Internetseite folgte. Dort übermittelte der Mann jedoch sensible Daten, mit deren Hilfe es den Absendern der Nachricht im weiteren Verlauf gelang, einen fünfstelligen Betrag von seinem Bankkonto abzuheben.

Vermeiden Sie es tunlichst Links in SMS-Nachrichten zu öffnen und übermitteln Sie niemals sensible Daten wie z.B. Passwörter an Unbekannte. Nehmen Sie im Zweifel immer persönlich Kontakt zu Ihrer Bank auf und lassen sie sich die Echtheit einer solchen SMS bestätigen. Ziehen Sie Familienmitglieder zu Rate, wenn sie ein schlechtes Bauchgefühl haben oder sich unsicher fühlen. Scheuen Sie sich nicht davor, die Polizei zu informieren!

2. Vorfahrtsverstoß führt zu Unfall mit Verletztem, Hofheim am Taunus, Klarastraße, Bahnstraße, Mittwoch, 22.11.2023, 07:00 Uhr

(jn)Im morgendlichen Berufsverkehr kam es heute Morgen in Hofheim zu einem Unfall mit einer verletzten Person. Um 07:00 Uhr befuhr ein 36 Jahre alter Ford-Fahrer aus Hofheim die Bahnstraße von Diedenbergen kommend in Fahrtrichtung Rheingaustraße. Zeitgleich befuhr ein 18-jähriger Wiesbadener am Steuer eines VW Amarok die Klarastraße in Fahrtrichtung Schloßstraße. Im Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt des 36-Jährigen, woraufhin er in den Kreuzungsbereich Klarastraße / Bahnstraße einfuhr und es zu einer Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Ford kam. Der 36-Jährige wurde zwecks einer ambulanten medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, sein Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden an VW und Ford wird auf 5.000 Euro geschätzt.

3. Unfallverursacher flüchtet nach Zusammenstoß Hofheim am Taunus, Niederhofheimer Straße, Dienstag, 21.11.2023, 17:25 Uhr

(jn)Eine unbekannte Person ist am Dienstagabend mit einem Mercedes zusammengestoßen und anschließend geflüchtet, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Um 17:25 Uhr befuhr eine 29-jährige Wiesbadenerin am Steuer eines Mercedes GLA die Niederhofheimer Straße von Liederbach kommend in Fahrtrichtung Hofheim. Auf Höhe der Hausnummer 63 beabsichtigte ein SUV, das entweder weiß oder blau gewesen sein soll, in den fließenden Verkehr einzufahren. Hierbei kollidierte der Pkw mit der rechten Fahrzeugseite des Mercedes und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Ohne Interesse an einer Schadensregulierung zu zeigen oder den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen, flüchtete die unbekannte Person am Steuer des unbekannten Pkw.

Hinweise zu dem Unfall erbittet die Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell