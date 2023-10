Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung gesucht

Nordhorn (ots)

Am 9. Oktober lief ein 56-jähriger Nordhorner gegen 22.00 Uhr auf dem Gehweg des Stadtringes in Nordhorn aus Richtung eines Verbrauchermarktes kommend in Richtung Innenstadt. Er wurde dabei von einem Mann auf einem Fahrrad verfolgt und unterwegs zunächst mehrfach beleidigt. Im Bereich der Lange Straße/Altendorfer Straße holte ihn der Unbekannte mit dem Fahrrad ein, schlug ihm mit der Faust gegen den Kopf und trat auf ihn ein. Durch die Schläge und Tritte wurde der 56-jährige Nordhorner leicht verletzt. Der Unbekannte war etwa 30-35 Jahre alt etwa 175 bis 180 groß, hatte dunkle längere Haare, die hinten leicht gewellt waren und trug schwarze Kleidung. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell