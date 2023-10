Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Haselünne (ots)

An der katholischen Kirche St.-Vincentius in Haselünne ist es zum wiederholten Male zu einer Sachbeschädigung gekommen. Ein Fallrohr wurde mittels eines unbekannten Gegenstandes beschädigt. Die Schadenshöhe wird mit 70,- Euro angegeben. Der Tatzeitraum kann nicht genau benannt werden, festgestellt wurde die Beschädigung am 9. Oktober um 8.32 Uhr. Auffällig ist, dass dasselbe Fallrohr bereits im September zwei Mal Ziel von Sachbeschädigungen geworden ist. Zeugen, die Hinweise auf die unbekannte Täterschaft geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Haselünne, Tel.: 05961/958700 in Verbindung zu setzen.

