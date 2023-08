POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt durch Fahrradfahrer

Berzhausen (ots) - Am Sonntag, 20.08.2023, gegen 20.50 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen in Berzhausen, Hauptstraße, einen Kleinkraftradfahrer feststellen, gegen den ein aktuelles Fahrverbot wirksam war. Gegen den 55-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Altenkirchen Telefon: 02681 946-0 ...

mehr