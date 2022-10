POL-SLS: Saarlouiser Polizei sucht nach 14-jährigem Mädchen

Wadgassen (ots) - Seit dem Nachmittag vom 12.10.2022 wird ein Mann vermisst. Letztmalig wurde er an diesem Tag gegen 15:00 Uhr in Wadgassen-Friedrichweiler gesehen. Er ist 44 Jahre alt. Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten nimmt die Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 9010 oder per Email unter PI-Saarlouis@polizei.slpol.de entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr