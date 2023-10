Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Papenburg (ots)

Am 9. Oktober, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 16.10 Uhr wurde ein schwarzer 5er BMW Touring auf dem Parkplatz, westlich eines Verbrauchermarktes in der Straße Deverweg beschädigt. Das Fahrzeug stand dort vor einer Drogerie-Filiale. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte seinen Pkw vermutlich rechts neben dem BMW geparkt. Beim Herausfahren aus der Parklücke streifte der Unbekannte den schwarzen BMW an der vorderen rechten Stoßstange und verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Anschließend fuhr der Verursacher davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte einen nicht unerheblichen Streifschaden an der Fahrerseite haben. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell