Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Verkehrsunfall mit Personenschaden zwischen einem PKW und Radfahrer (Kind)

Pasewalk (LK VG) (ots)

Am 12.11.2022, gegen 16:20 Uhr kam in der Löcknitzer Straße in Pasewalk zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 11-jähriger deutscher Junge mit seinem Fahrrad die Löcknitzer Straße aus Richtung Zentrum in Richtung Oststadt. Dabei soll er nicht, wie vorgeschrieben, auf dem Radweg gefahren sein, sondern fuhr auf der Bundesstraße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 59-jähriger deutscher Opelfahrer ebenfalls die Löcknitzer Straße in gleicher Richtung. Dabei befand er sich unmittelbar hinter dem Jungen. Auf Höhe des Autohauses Dähn wechselte dann plötzlich der 11-Jährige, ohne vorher einen Schulterblick zu machen und ohne seinen Richtungswechsel anzukündigen, die Straßenseite nach links und es kam zur Kollision mit dem PKW-Opel. Dabei verletzte sich der 11-jährige Junge schwer aber nicht lebensbedrohlich und musste mit einem RTW in das Krankenhaus in Pasewalk verbracht werden. Am Opel und am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass das Fahrrad des Jungen nicht verkehrssicher war. Es fehlten alle erforderlichen lichttechnischen Einrichtungen am Fahrrad. im Auftrag Marco Sellke Polizeihauptkommissar Dezernat 1 / Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Neubrandenburg Stargarder Straße 6 17033 Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell