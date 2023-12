Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Anhänger gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Anhänger des Herstellers Humbaur von einem Firmengelände in der Ganterhofstraße gestohlen. Der Wert des Anhängers beträgt rund 12.000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu Tat und Tätern sowie zum Verbleib des Anhängers nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter Tel. 0751/803-3333 entgegen.

Weingarten

11-Jähriger bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen hat ein 11-jähriger Bub bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Abt-Hyller-Straße erlitten. Ersten Erkenntnissen zufolge querte der Junge bei für ihn rot zeigender Ampel den Fußgängerüberweg. Eine 18 Jahre alte Opel-Fahrerin, die ihrerseits Grün hatte und mit ihrem Wagen anfuhr, erfasste den rennenden 11-Jährigen. Durch die nur leichte Berührung stürzte dieser und wurde im weiteren Verlauf von einer Rettungswagenbesatzung in eine Klinik gebracht. Sachschaden entstand keiner.

Weingarten

Radlerin gefährdet - Polizei bittet zum Zeugenhinweise

Der Fahrer eines Mercedes hat am Mittwoch kurz vor 11 Uhr in der Moosbruggerstraße zunächst eine Radfahrerin gefährdet und im Anschluss einen weiteren Verkehrsteilnehmer mutmaßlich bedrängt. Der Unbekannte nahm der 56 Jahre alten Radfahrerin an der Einmündung der Burachstraße die Vorfahrt und fuhr im Anschluss in der Haslachstraße hinter dem Fahrer eines blaumetalligen Kleinwagens. Diesen bedrängte der Unbekannte offenbar durch mehrmaliges Hupen. Das Polizeirevier Weingarten ermitteln wegen Straßenverkehrsgefährdung und bittet Zeugen sowie den Fahrer des Kleinwagens, sich unter Tel. 0751/803-6666 zu melden.

Aulendorf

Schlag auf Motorhaube - Unbekannter hinterlässt Schaden

Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Montagabend und Dienstagvormittag an einem Skoda verursacht, der in der Kolpingstraße geparkt war. Dem Spurenbild zufolge schlug der Unbekannte auf die Motorhaube und hinterließ eine deutliche Delle und Lackschaden. Hinweise zum Täter nimmt der Polizeiposten Altshausen unter Tel. 07584/9217-0 entgegen.

Ebersbach-Musbach

Einfamilienhaus gerät in Brand

Rund 100.000 Euro Sachschaden ist am Mittwoch gegen 20.30 Uhr beim Brand eines Einfamilienhauses in der Straße "Buch" entstanden. Nach dem Befeuern eines Holzofens griff das Feuer aus noch unbekannten Gründen auf eine Garderobe neben dem Ofen über. Die Freiwillige Feuerwehr, die mit rund 50 Wehrleuten anrückte, löschte die Flammen. Das Haus ist bis auf weiteres unbewohnbar. Da zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand im Gebäudeinneren war, gab es keine Verletzten. Die Ermittlungen des Polizeipostens Altshausen zur Brandentstehung dauern an.

Wangen

Zaun beschädigt

Mutmaßlich beim Rangieren hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker im Zeitraum zwischen Dienstag, 9 Uhr, und Mittwoch, 12 Uhr, einen Zaun in der Straße "Im Niederdorf" beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte weiter. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zu dem mutmaßlich gelben Fahrzeug oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Auf frischer Tat ertappter Dieb flüchtet

Eine aufmerksame Nachbarin hat am Mittwoch gegen 12 Uhr im Weiler "Moser" einen Diebstahl verhindert. Die Frau beobachtete einen Unbekannten, der sich in der Garage ihrer Nachbarn zu schaffen machte, und verständigte diese. Als die Nachbarn die Garage sofort überprüften, trafen sie dort auf einen bislang unbekannten Täter, der bereits eine Heckenschere in der Hand hielt, die er mutmaßlich stehlen wollte. Aus Schreck ließ er die Schere fallen und flüchtete durch die Hintertür und über das angrenzende Feld. Dort stieg der rund 180 cm große Mann, der mit einem blauen Strickpulli und einer braunen Cargohose bekleidet war und helle, kurze, gewellte Haare hatte, in einen braunen SUV. Das Fahrzeug fuhr über einen Waldweg davon. Personen, die Hinweise zum unbekannten Täter oder dem braunen SUV geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Kißlegg

Einbruchsversuch

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Freitagmittag und Mittwochmorgen versucht, in ein Schulgebäude in der Franz-Speth-Straße einzubrechen. An einem Seiteneingang setzte der Unbekannte ein Hebelwerkzeug an, ließ dann jedoch von seinem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter nimmt der Polizeiposten Vogt unter Tel. 07529/97156-0 entgegen.

Isny

Fahrerflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr auf dem Parkdeck eines Supermarkts in der Lindauer Straße einen VW Golf vorne links beschädigt. Nach dem Streifvorgang fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum Verursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07562/997655-0 beim Polizeiposten Isny melden.

Leutkirch

Unbekannter entwendet Kennzeichen

Von einem Pkw, der am Dienstag zwischen 8.30 Uhr und 18.30 Uhr auf dem Festplatz in der Ölmühlestraße abgestellt war, hat ein Unbekannter beide Kennzeichen entwendet. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Diebstahls und bittet unter Tel. 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.

Bad Wurzach

Beim Überholen gestreift und das Weite gesucht

Nach dem Lenker eines schwarzen Cupra mit BC-Kennzeichen suchen Beamte des Polizeipostens Bad Wurzach, nachdem dieser am Mittwoch gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Unbekannte überholte auf der L 300 zwischen Haisterkirch und Haidgau an der dortigen Steigung den Opel einer 46-Jährigen. Beim Wiedereinscheren streifte er den Opel vorne links. Obwohl die 46-Jährige Lichthupe gab, das Warnblinklicht einschaltete und anhielt, fuhr der Unbekannte in Richtung Haidgau weiter. Zeugen des Unfalls und Personen, die Hinweise auf den Fahrer oder dessen Fahrzeug, das auf der rechten Seite beschädigt sein dürfte, geben können, mögen sich unter Tel. 07564/2013 bei den Ermittlern melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell