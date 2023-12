Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Mengen

Unfall beim Überholmanöver

Am Donnerstagvormittag gegen 11.30 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 311 bei Mengen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem eine Person leicht verletzt und drei Fahrzeuge beschädigt wurden. Ein 28 Jahre alter Ford-Lenker setzte zum Überholen eines Lastwagens an. Dabei übersah er offenbar den von hinten nahenden 26-jährigen Mercedes-Fahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der Autos, woraufhin der Ford den Lastwagen am Heck touchierte und nach links von der Fahrbahn abkam. Der 28-Jährige erlitt eher leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Sein Wagen musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand bei dem Unfall etwa 7.500 Euro Sachschaden.

Mengen

Auto mutwillig beschädigt

Ein Unbekannter hat am Mittwoch zwischen 15 Uhr und 22.30 Uhr einen Pkw offenbar mutwillig beschädigt, der in der Beizkofer Straße abgestellt war. Am Radlauf des Wagens entstand, mutmaßlich durch einen Fußtritt, Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise zu Tat und Täter nehmen die Ermittler des Polizeipostens Mengen unter Tel. 07572/5071 entgegen.

Mengen

Ermittlungen nach gefährlicher Körperverletzung

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Mittleren Straße ermittelt die Polizei. Bei dem Angriff, bei dem auch ein Stock sowie ein Messer zum Einsatz gekommen sein sollen, zog sich ein 29-Jähriger eine Kopfplatzwunde zu, eine 38-Jährige erlitt einen Schock. Beide Opfer des Angriffs wurden vor Ort von Rettungskräften versorgt und zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. Auf die drei Tatverdächtigen im Alter von 24, 28 und 48 Jahren kommt eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung zu. Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen, die beim Polizeirevier Bad Saulgau geführt werden.

Bad Saulgau

Nach Unfall geflüchtet

Weil er am Donnerstagabend gegen 20.15 Uhr in der Saulgauer Straße einen Gartenzaun massiv beschädigt hatte und im Anschluss davonfuhr, muss ein 26 Jahre alter Fahrer einer Landwirtschaftlichen Maschine mit einer Anzeige rechnen. Zeugen waren auf den Unfall, bei dem Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro entstand, aufmerksam geworden und nahmen die Verfolgung auf. Mit dem Unfall konfrontiert, willigte der Verursacher zunächst ein, an die Unfallstelle zurückzukehren, suchte im Anschluss jedoch erneut das Weite. Polizisten konnten den verantwortlichen Fahrer ermitteln und leiteten ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht gegen ihn ein.

Bad Saulgau

Alkoholisiert unterwegs

Mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen muss ein 45-jähriger Autofahrer rechnen, den Polizisten am Donnerstagnachmittag im Bereich Moosheim-Marbach kontrolliert haben. Ein Verkehrsteilnehmer war auf die unsichere Fahrweise aufmerksam geworden und kontaktierte die Polizei. Die Beamten trafen den Mann in der Einmündung zu einem Feldweg an, wo sich der 45-Jährige offenbar festgefahren hatte. Weil eine Atemalkoholmessung den ersten Verdacht der Polizeibeamten erhärtete und weit über drei Promille anzeigte, musste der 45-Jährige in einer Klinik zwei Blutproben abgeben. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben, weiterfahren durfte er nicht.

Meßkirch

Auto nicht gegen Wegrollen gesichert - Sachschaden

Weil eine 60-Jährige offenbar vergessen hatte, ihr Fahrzeug gegen Wegrollen zu sichern, entstand am Donnerstagmorgen in der Beethovenstraße Sachschaden. Die Frau hatte ihren Mercedes geparkt und stieg aus, ohne die Handbremse anzuziehen oder den Gang einzulegen. In der Folge machte sich der Wagen bei abschüssiger Straße selbständig und rollte rund 70 Meter, bis er gegen einen Hydranten prallte und zum Stehen kam. Während an der Wasserversorgungseinrichtung den bisherigen Erkenntnissen zufolge kein Sachschaden entstand, beläuft sich dieser am Mercedes auf rund 5.000 Euro.

Meßkirch

Vorfahrt missachtet - Unfall

Zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge kam es am Donnerstag gegen 6.15 Uhr, nachdem ein 60 Jahre alter BMW-Fahrer an der Einmündung der Bergstraße zur Ziegelbühlstraße die Vorfahrt missachtet hatte. Er fuhr auf die Ziegelbühlstraße ein und übersah dabei den in Richtung Rohrdorf fahrenden Sprinter. Der 61-jährige Lenker des Mercedes zog sich bei der Kollision leichte Verletzungen zu und suchte eigenständig ein Krankenhaus auf. Insgesamt entstand rund 7.000 Euro Sachschaden. Der Sprinter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

