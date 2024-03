Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B10 Gemarkung Vaihingen/Enz: Alkoholisierte Fahrerin verursacht Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend gegen 19:00 Uhr befuhr ein 29-jähriger Pkw-Lenker eines BMW die B10 aus Mühlacker kommend in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Vaihinger Eck, an der Abzweigung in die Stuttgarter Straße, musste dieser auf Grund einer auf Rot umschaltenden Lichtzeichenanlage verkehrsbedingt anhalten. Eine 37-jährige Fahrerin eines Skoda, welche die B10 in gleiche Richtung befuhr, erkannte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr stehenden BMW auf. Im Rahmen der Unfallaufnahme konnte bei der Fahrerin des Skoda Alkoholgeruch in der Atemluft wahrgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Der Führerschein der 37-Jährigen wurde daraufhin beschlagnahmt und eine Blutentnahme durchgeführt. Die Insassen der beiden Fahrzeuge blieben unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von circa 20.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

