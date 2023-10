POL-BO: Von eigenem Pkw erfasst - Hagener (60) schwer verletzt

Bochum (ots) - Im Friedenspark in Bochum-Wattenscheid wurde ein 13-jähriger Bochumer von bislang unbekannten Tätern beraubt. Die Kripo ermittelt und sucht Zeugen. Der 13-Jährige hielt sich am Donnerstag, 5. Oktober, gegen 17.50 Uhr gemeinsam mit einer Bekannten (15) in der Nähe des Spielplatzes auf, als er von zwei unbekannten Jugendlichen angesprochen wurde. Unter Vorhalt eines Messers forderte einer der beiden ...

