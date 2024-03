Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Tamm: Motorradfahrer verletzt sich schwer

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr ein 36-jähriger Motorradfahrer mit seiner Kawasaki die Bahnhofstraße in Tamm in Fahrtrichtung B27. In einer leichten Linkskurve, auf Höhe der Bahnbrücke, kam der 36-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte den Randstein. In der Folge stürzte der 36-Jährige und kam auf dem dort verlaufenden Radweg zum Liegen. Das Motorrad des 36-Jährigen kollidierte im weiteren Verlauf mit der Schutzplanke und verkeilte sich unter dieser. Der Fahrer wurde durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

