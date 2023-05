BPOL-HH: Reisende im IC bestohlen-Rucksack im Wert von 1.700 Euro entwendet- Sehr schneller Fahndungserfolg: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Täter innerhalb von 80 Minuten

Hamburg (ots) - Am 03.05.2023 gegen 08.30 Uhr belästigte ein betrunkener Mann (m.28) wiederholt Reisende im Hamburger Hauptbahnhof in sehr aggressiver Form. Zeugen informierten die Bundespolizei; nach Eintreffen einer Polizeistreife am Ereignisort trafen diese einen offensichtlich völlig betrunkenen Mann an. "Der 28-Jährige musste in Gewahrsam genommen werden, da er ...

mehr