POL-HS: Zeugen nach Alleinunfall gesucht

Erkelenz-Gerderath (ots) - In Erkelenz-Gerderath wurde am Donnerstag (27. September), gegen 19.30 Uhr und am Mittwoch (5. Oktober), gegen 17.30 Uhr, an der Straße In der Wolfskaul eine männliche Person gesehen, die sich teilentkleidet und mit einer sogenannten "Sturmhaube" in der Öffentlichkeit zeigte. Am 27. September trug der Mann eine Unterhose und machte durch Geräusche auf sich aufmerksam als ein 12-jähriges ...

