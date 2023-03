Hauptzollamt Saarbrücken

HZA-SB: ZOLL lässt Kinderherzen höherschlagen; Der etwas andere Besuch vom ZOLL

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Freitag, pünktlich zum bevorstehenden Wochenende, stand keine Betriebsprüfung, keine Zollkontrolle und auch keine Prüfung der Finanzkontrolle Schwarzarbeit auf dem Programm. Vielmehr war es eine Herzensangelegenheit der Gewinnerin und dem Gewinner des Tipp- und Gewinnspiels "Der kleine Zollfahnder" der Reise- und Freizeitmesse ihr Geschenk zu überbringen.

Die beiden hatten bei dem Tippspiel goldrichtig gelegen und mit ihrer Schätzung einen Volltreffer gelandet.

So machten sich zwei Kolleg*innen mit den beiden Zollspielzeugen im Gepäck auf die Reise in die Gemeinden Mandelbachtal und Schwalbach. Die Freude, als der unerwartete Besuch samt foliertem Zollbulli vor der Tür stand, war groß. Die Geschenkübergabe war ein voller Erfolg und konnte den beiden Kindern den Start ins Wochenende versüßen.

Da auch die Nachwuchswerbung nie zu früh beginnen kann, wurden die beiden gefragt, ob sie denn schon einen Berufswunsch haben. So richtig haben sich die zwei darüber natürlich noch keine Gedanken gemacht.

Wer sich für die Ausbildung oder ein duales Studium beim Zoll interessiert, hat am Donnerstag, dem 23.03.2023, in der Zeit von 10:00 bis 19:00 Uhr die Gelegenheit sich beim Telefon-Infotag des Hauptzollamts Saarbrücken zu informieren. Die Ausbildungsexperten sind in dieser Zeit telefonisch unter den Telefonnummern 0681/8308-0031, 0681/8308-1111 und 0681/8308-1116 erreichbar. Wer an diesem Tag keine Zeit hat, kann seine Fragen auch per E-Mail an presse.hza-saarbruecken@zoll.bund.de senden.

