Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Löchgau: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Bei einer Kollision mit einem Auto wurde am Sonntag (10.03.2024) ein 84-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Senior war mit seinem Fahrrad gegen 11:20 Uhr auf der Kreisstraße 1633 in Richtung Freudental unterwegs. Zeitglich kam ein 40-Jähriger mit seinem Tesla auf der Landesstraße 1141 aus Richtung Löchgau und wollte nach rechts auf die Kreisstraße 1633 nach Freudental abbiegen. Dabei übersah er mutmaßlich den Radfahrer, so dass es im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Der 84-Jährige stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu, weshalb er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden an Fahrrad und Pkw beläuft sich auf insgesamt rund 700 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell