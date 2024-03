Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: 64-Jähriger bremst Verkehrsteilnehmende aus und entblößt sich - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Böblingen ermittelt unter anderem wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses, Beleidigung sowie des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen einen 64 Jahre alten Mann, der am Sonntagvormittag in der Talstraße in Böblingen sein Unwesen trieb. Zwischen 10.40 Uhr und 11.25 Uhr hielt sich der Tatverdächtige im Bereich des Taxistandes am Bahnhof auf und soll mehrfach auf die Straße vor Fahrzeuge gesprungen sein. Verkehrsteilnehmende mussten hierauf wohl stark abbremsen, so dass gefährliche Situationen entstanden sein dürften. Außerdem habe der 64-Jährige, der mutmaßlich unter dem Eindruck einer psychischen Ausnahmensituation stand, mehrfach seine rote Jogginghose herunter gezogen. Anschließend habe er sein entblößtes Geschlechtsteil in die Hand genommen und es den Personen in den Fahrzeugen gezeigt. Auch seinen nackten Hintern streckte er den Verkehrsteilnehmenden entgegen und beleidigte sie teils mit Gesten. Alarmierte Streifenwagenbesatzungen konnten den 64-Jährigen vor Ort feststellen und erteilten ihm einen Platzverweis für den Bahnhofsbereich. Die Ermittlungen dauern derzeit an. Personen, die durch die beschriebenen Handlungen des Tatverdächtigen geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 13-2500 oder E-Mail: boeblingen.prev@polizei.bwl.de beim Polizeirevier Böblingen zu melden.

