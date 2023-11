Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Drei Wohnhauseinbrüche über das verlängerte Wochenende

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Fallersleben, Hausvogtweg 2023 0140 6706 30.10.2023, 12.00 Uhr - 31.10.2023, 12.00 Uhr

Wolfsburg, OT Fallersleben, Kanzleistraße 2023 0140 7309 30.10.2023, 12.00 Uhr - 31.10.2023, 12.00 Uhr

Wolfsburg, OT Ehmen, Alte Kolonie 2023 0140 7325 30.10.2023, 12.00 Uhr - 31.10.2023, 12.00 Uhr

Über das verlängerte Wochenende registrierte die Polizei drei Einbrüche in Wohnhäuser. Dabei erbeuteten die Täter nach ersten Feststellungen in allen Fällen Schmuck in unbekanntem Wert. Die drei Fälle ereigneten sich im Bereich Fallersleben und Ehmen.

Zwischen Montagmittag 12.00 Uhr und Dienstagmittag 12.00 Uhr nutzen Unbekannte die Abwesenheit der Hauseigentümer aus, gelangten auf deren Grundstück in der Straße Hausvogtweg und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend betraten und durchsuchten sie das Haus nach sich lohnender Beute.

Zwischen Freitagvormittag 11.30 Uhr und Dienstagmittag 12.00 Uhr erwischte es ein Wohnhaus in der Kanzleistraße. Auch hier gelangten die Täter über eine zuvor gewaltsam geöffnete Terrassentür ins Innere des Wohnhauses. Nach gründlicher Nachsuche erbeuteten sie auch hier Schmuck und verschwanden unerkannt.

Im nahezu gleichen Zeitraum, zwischen Freitagmittag 12.00 Uhr und Dienstagnachmittag 15.30 Uhr brachen Unbekannte in ein Wohnhaus in der Straße Alte Kolonie in Ehmen ein. Schubladen und Schränke im Haus wurden ebenfalls durchsucht und Schmuck entwendet.

In allen drei Fällen hoffen die Ermittler, dass Nachbarn, Passanten oder Autofahrer verdächtige Personen beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation Fallersleben oder die Rufnummer 05361/4646-0.

