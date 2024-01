Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Nachtragsmeldung zu Schiffsunfall an der Mosel

Briedern (ots)

Wie bereits berichtet kam es am heutigen Tag, 27.01.2024 gegen 10:40 Uhr es bei MoselKM 64 zu einem Schiffsunfall. Ein zu Tal fahrendes Gütermotorschiff fuhr gegen die linke Ufer- bzw. Stützmauer gegenüber der Ortslage Briedern. Zur Unfallzeit war das Schiff nicht beladen. Somit kam es zur Beschädigung der Ufermauer im oberen Bereich über 15m Länge. An dem Schiff entstand lediglich leichter Sachschaden. Der Unfallverursacher begann nach ersten Ermittlungen einen Fahrfehler in der Talfahrt aufgrund der Fehleinschätzung der örtlichen starken Strömungsverhältnisse bei erhöhtem Wasserstand. Es wurde niemand verletzt. Der Radweg ist bis auf Weiteres in diesem Bereich gesperrt. Der Verkehr der B49 ist nicht beeinträchtigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell