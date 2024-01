Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung durch Mineralöl an der Mosel

Nittel (ots)

Nach der Mitteilung eines Zeugen kam es am gestrigen Donnerstag, dem 25.01.2024, gegen 11.45 Uhr in Höhe der Ortslage Nittel (Moselkm. 216,300) zu einer Gewässerverunreinigung. Demnach gelangte Mineralöl über den Einleiter der "Nittelerbach" in die Mosel. Eine Absuche des Bachverlaufs nach einer Einleitstelle bzw. einem Verursacher durch Polizei, Feuerwehr und Mitarbeiter der VG-Werke verlief negativ. Für insgesamt ca. vier Stunden floss Mineralöl in die Mosel. Die eingeleitete Menge kann nicht näher definiert werden, wird jedoch auf 5 bis 10 Liter geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können, werden gebeten, sich bei der Wasserschutzpolizei Trier unter der 0651 - 938190 zu melden.

