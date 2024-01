Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Ladendiebstahl

Northeim (ots)

37176 Nörten-Hardenberg, Göttinger Straße, Dienstag, 09.01.2024, 16.30 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Dienstagnachmittag kam es in einem Drogeriemarkt an der o.g. Örtlichkeit zu einem Ladendiebstahl.

Eine 57-jährige Frau entnahm während ihres Aufenthaltes in dem o.g. Markt zwei Kosmetikartikel aus der entsprechenden Verpackung und versteckte diese in ihrer Jackentasche. Hierbei wurde sie von einer 46-jährigen Mitarbeiterin über eine Videoüberwachung beobachtet. Im weiteren Verlauf passierte die 57-jährige Frau den Kassenbereich ohne die versteckte Ware im Wert von rund 35,00 Euro zu bezahlen. Bei Ansprache durch die Mitarbeiterin gab sie die Ware freiwillig heraus.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Ladendiebstahl wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell