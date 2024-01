POL-NOM: Einbruch in Einfamilienhaus

Uslar (ots) - USLAR, (go), OT ESCHERSHAUSEN, ZUR SCHWARZEN ERDE, (FELDWEG EINMÜNDUNG FRIEDHOFSWEG) Sonntag, der 07.01.2024, 14:20 Uhr. Bisher unbekannte Täter entsorgten illegal Abfall. Es handelte sich hierbei um geringe Mengen von Plastik, Keramik und Ziegeln. Zeugen, die hier Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Uslar, Tel. 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: 05571/80060 ...

