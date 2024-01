POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Samstag, 06.01.2024, 09.50 Uhr NORTHEIM (mil) Am Samstagvormittag kam es in einem Schuhgeschäft im Nordhäuser Weg zu einem Diebstahl. Eine bislang unbekannte männliche Person probierte in dem Geschäft mehrere Schuhpaare an. Im weiteren Verlauf verließ er zielstrebig das Geschäft und hinterließ lediglich einen leeren Schuhkarton. Beim Verlassen des Geschäftes löste ...

mehr