Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Schuhe im Wert von 60,00 Euro geklaut

Northeim (ots)

37154 Northeim, Nordhäuser Weg, Samstag, 06.01.2024, 09.50 Uhr

NORTHEIM (mil)

Am Samstagvormittag kam es in einem Schuhgeschäft im Nordhäuser Weg zu einem Diebstahl.

Eine bislang unbekannte männliche Person probierte in dem Geschäft mehrere Schuhpaare an. Im weiteren Verlauf verließ er zielstrebig das Geschäft und hinterließ lediglich einen leeren Schuhkarton. Beim Verlassen des Geschäftes löste die Diebstahlssicherung aus. Eine 59-jährige Mitarbeiterin wurde daraufhin auf den Diebstahl aufmerksam und sprach die Person außerhalb des Geschäftes an. Dieser ergriff umgehend mit seinem silbernen Sportfahrrad die Flucht in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60,00 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell