Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Zeugenaufruf nach Ladendiebstahl im Verbrauchermarkt

Bockhorn (ots)

Bereits am Dienstag, den 15.08.2023, gegen 14:15 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Bockhorn. Zwar konnte der Täter die Flucht ergreifen, allerdings beobachtete eine aufmerksame Kundin den Vorfall und übergab den Angestellten wenige Minuten nach dem Vorfall eine Geldbörse unter der Angabe, dass diese vor dem Markt gefunden worden sei und dem Täter gehören würde.

Der Name dieser Zeugin ist leider bislang nicht bekannt. Sie wird gebeten sich bei der Polizeistation Bockhorn unter 04453-978620 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Gleiches gilt auch für weitere Zeugen des oben beschriebenen Vorfalls.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell