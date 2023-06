Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Unbekannter baut Verkehrsunfall mit gestohlenem Auto und flüchtet

Viernheim (ots)

Am Dienstag (20.6.) hat ein Fahrzeugdieb mit einem zuvor gestohlenen Auto einen Verkehrsunfall verursacht. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen lieferte ein 49-jähriger Paketbote gegen 17.30 Uhr mit einem Kleintransporter ein Paket in der Rathausstraße aus. Für einen kurzen Moment stieg er aus dem Ford Transit aus und begab sich zur Anschrift des Empfängers. Zu diesem Zeitpunkt machte sich ein Unbekannter die Abwesenheit des Boten zu Nutze und stieg in das unverschlossene, mit laufendem Motor stehende Fahrzeug ein und fuhr davon. Kurze Zeit später kontaktierte eine 84-jährige Besitzerin eines blauen Audi die Polizei und meldete einen Schaden an ihrem Fahrzeug, das in der Rathausstraße abgestellt war. Im Verlauf der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Autodieb mutmaßlich für den Schaden verantwortlich ist. Das gestohlene Fahrzeug konnte gegen 17.50 Uhr im Bereich der Straße 'Am Sandhöfer Weg' festgestellt werden. Da das Auto verschlossen aufgefunden wurde, wird davon ausgegangen, dass sich der Täter noch im Besitz der Schlüssel befindet.

Zeugen konnten ihn bei seiner Flucht beobachten. Er soll 1,85 Meter groß gewesen sein, eine schwarze Brille getragen und einen dunklen Vollbart haben. Bei der Tat war er mit einer schwarzen Basecap, dunkelblauen Hose und einem weißen sowie schwarzen Schuh bekleidet. Außerdem trug er einen schwarzen Rucksack. Besonders auffällig wäre laut Zeugenangaben seine auffällige Gangart gewesen. Eine sofort durchgeführte Nahbereichsfahndung nach dem Unbekannten verlief ohne Erfolg.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, welche die Tat möglicherweise beobachtet haben oder weitere Hinweise zu dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich mit der zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell