Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Einbruch in Supermarkt

Täter lösen Alarm aus

Nauheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (21.6.) haben sich Kriminelle gewaltsam Zutritt zu einem Supermarkt in der Straße 'Im Rod' verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Gegen 2.30 Uhr lösten die Täter einen Alarm aus, was sie offensichtlich dazu bewegte, die Flucht ohne Beute anzutreten.

Der verursachte Sachschaden wird nach derzeitigem Ermittlungsstand auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an die zuständige Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06152/175-0 zu wenden.

