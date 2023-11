Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Garagenaufbruch

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (jb) Unbekannte drangen in der Zeit vom 02.11.2023, 18.45 Uhr und 03.11.23, 07:45 Uhr in eine Garage in der Giesener Straße in Sarstedt ein. Die Täter versuchten zunächst mit Gewalt das Garagentor zu öffnen, was sie jedoch nicht schafften. Daher brachen sie ein elektronisches Schloss am Tor ab und gelangten hierüber in die Garage. Dort wurde nach derzeitigem Stand nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Hinweise dazu erbittet die Polizei Sarstedt unter 05066/9850.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell