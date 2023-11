Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Einbruch in Hildesheimer Museum

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht von Sonntag, 29.10.2023, 20:00 Uhr auf Montag, 30.10.2023, 07:30 Uhr kam es zu einem Einbruch in das Roemer- und Pelizaeus-Museum in Hildesheim.

Die Tat wurde am Montag von der Polizei aufgenommen, jedoch zunächst als Versuch, da laut Museum bei der Tatortaufnahme davon ausgegangen wurde, dass keine Gegenstände entwendet worden sind. Erst am gestrigen Donnerstag wurde bei der Hildesheimer Polizei bekannt, dass drei antike Objekte gestohlen wurden, worauf eine nochmalige intensive Spurensuche am Tatort erfolgte.

Bisherigen Ermittlungen zufolge verschafften sich die Eindringlinge über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Museums, das sich im ersten Obergeschoss befindet und welches die Täter auf bislang unbekannte Art und Weise erreichten, Zutritt in den tatbetroffenen Raum. Von hier entwendeten sie das Diebesgut, bei dem es sich nach vorliegenden Informationen um zwei Kerzenleuchter sowie ein Gefäß, einen sogenannten Schultertopf, handelt.

Die Ermittlungen werden durch das 2. Fachkommissariat in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft geführt.

Zur Höhe des Schadens werden aus ermittlungstaktischen Gründen keine Angaben gemacht.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Zusammenhang mit der Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

Eventuelle Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

