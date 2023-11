POL-HI: Sachbeschädigung im Kontext des Nahostkonflikts am Bahnhof in Elze

Hildesheim (ots) - Sarstedt (ame) - In der Zeit vom 27.10.2023, 11:30 Uhr bis 01.11.2023, 11:00 Uhr ist es in der Oppelner Straße zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti gekommen. Unbekannte Täter sprühten an die Fassade eines dortigen Stromgebäudes der Kreiswohnbaugesellschaft Hildesheim mbH den Schriftzug "FREE GAZA". Wer Hinweise zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten, die Polizei Sarstedt unter 05066-9850 zu kontaktieren. Rückfragen bitte an: ...

